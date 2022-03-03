美國海軍驅逐艦芮爾夫強生號日前穿越台灣海峽，大陸有3艘軍艦2日晚上出現在台東縣蘭嶼鄉外海，3日則持續朝南下，研判進入巴士海峽。國防部表示，台海周邊軍事活動均全程掌握，請國人放心。

軍方人士表示，2日晚上10點許，雷達發現3艘大陸軍艦出現在台東縣蘭嶼鄉50浬外海，隨即展開監控，3日上午8點許，這3艘軍艦持續往南移動，研判朝向巴士海峽。

另外，3月1日晚上7時至11時間也有1艘大陸飛彈護衛艦出現蘭嶼外海50浬處往南航行。而2月28日晚上3艘大陸軍艦出現蘭嶼外海35浬處往南航行，這也成為近日最接近蘭嶼的一次航行。

據了解，美國海軍驅逐艦芮爾夫強生號2月26日才穿越台灣海峽後，大陸軍艦就陸續航行在台灣東部海域，雖然動機不明，但全程都被海軍雷達監控。國防部表示，凡進入台海周邊的艦船，國軍聯合情監偵系統，均能全程掌握、監控及適處，請國人不必擔心。