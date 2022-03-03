大陸多艘軍艦從2月28日起陸續出現在蘭嶼東南外海，昨又有3艘軍艦出現在蘭嶼東南方50浬處往巴士海峽航行，據了解，已經是本周內大陸軍艦第3度出現在蘭嶼外海，知情人士分析，大陸軍艦密集行經東南外海，這可能與中科院從2月下旬至3月上旬，密集的在九鵬基地進行各式精準武器實彈射擊有關，但主因則應與陸方自己的穿越島鏈遠航訓練有關。國防部則回應，全程均進行嚴密監控。

據了解，從上月28日，3艘大陸軍艦行經東南沿海後，1日晚間也出現1艘軍艦，昨(2日)晚間又同時有3艘軍艦同時經過，距離都在35海浬以外。

知情人士表示，這應是大陸海軍進行穿越島鏈的遠航訓練之一，不過因從2月底至3月上旬，中科院在東南沿海進行一連串的精準武器射擊，也不排除同時有蒐集武器參數的可能性。

海軍表示，凡進入台海周邊的艦船，國軍聯合情監偵系統均能全程掌握、監控及適處。