PTT表特版以分享正妹及帥哥照聞名，為了不被鄉民噓爆，PO出的照片都精心挑選，有時還能僅以一張照片，求鄉民神人找心儀的女神，幾乎都能得到回應，近日鄉民在表特版PO出一張日本地方公務員照片，尋找女神其他照片，而PO出立刻造成轟動「這太強大了吧！」

近日一位日本女性地方公務員被鄉民分享到表特版，請神人找其他照片，竟有神人立即貼出她推特，而她推特的名稱叫「ももな（momona）」，自我介紹表示，高中畢業後在地方政府機關工作6個月，離開公務員工作後搬到了東京，曾在動漫、漫畫店當過店員和主題模特兒。

根據日媒綜合報導，「ももな（momona）」名叫桃菜，來自秋田的她是前地方公務員，擁有強大M罩杯，之後要以「FLASH(Kobunsha)」出道，被日媒評為比臉還大的M罩杯，強大的胸圍迷住了不少人，不科學的身材在當公務員時造成轟動；不僅是胸圍，這位來自日本東北的她白皙肌膚、且美麗帶有緊繃感、可愛的笑容都是談起她時不可缺少的魅力。

而「ももな（momona）」桃菜這位地方公務員，被鄉民神出後紛紛留言「M cup」、「好大」、「地方的公務員需要」、「看縮圖還以為是兩個手肘或是膝蓋」、「本日最強」、「太大了吧」、「有夠暴力」。