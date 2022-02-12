明星夫妻檔張庭和林瑞陽，去年12月爆出旗下公司涉嫌傳銷，26億資金遭凍結，不僅官方旗艦商店被下架外，社群平台也被全面封鎖，等同於被封殺，而這段時間幾乎神隱的張庭，近日被發現現身直播間，奇特的登場方式讓網友傻眼狂酸「想賺錢想瘋了」。

有網友發現，10日張庭突現身於直播間，但仔細一看，不是她本人直接出現直播，而是在直播間擺滿產品，一旁放著她的廣告宣傳片，沒有主播直接露面叫賣，獨特的帶貨方式，讓網友都看傻了眼。

張庭以獨特的帶貨方式現身直播遭酸爆。(圖／取自微博)

不過新穎的帶貨方式顯然沒太大效果，從網友的直播截圖看來，觀看人數僅少少的兩位數，而不少大陸網友見到也諷刺「還沒有被抓嗎？」、「怎麼還不蹲牢」，甚至認為他們「想賺錢想瘋了」。

張庭和林瑞陽淡出演藝圈後，轉戰大陸經營微商，身價傳高達1500億，未料去年12月爆出涉嫌傳銷後，就神隱了好一陣子，不過之前過年時，林瑞陽無預警上傳拜年影片，讓網友看了都傻眼，直呼太厚臉皮，之後在初四那天，也有網友目擊夫妻倆帶著女兒在上海逛街，不過他們全程低頭走路，似乎想低調行事，。