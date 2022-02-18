雲林縣府文化觀光處去年12月起舉辦「流動藝術饗宴—雲林三部曲」現場音樂劇演出並錄製，第三部曲「柯鐵虎-少年」明天（19日）下午3點將於古坑鄉荷苞村149甲線旁桐花公園登場，演繹雲林古坑人柯鐵虎參與的「鐵國山事件」傳奇。

雲林三部曲系列音樂劇，首部曲「顏思齊．風起」於去年12月在164滯洪池畔演出；二部曲「華武壟．大地」今年一月在土庫庄役場演出；三部曲「柯鐵虎-少年」明（19日）將在古坑鄉荷苞村的桐花公園登場。

文觀處長陳璧君表示，「柯鐵虎-少年」的故事背景是甲午戰爭後，清朝將台灣割讓給日本，當時柯鐵虎為保衛家園加入抗日義軍，抵抗外來勢力，成為抗日三猛之一。

陳璧君說，為讓觀眾切身感受，演出場地選在古坑鄉，演出者是「太日樂集」及「雲劇團」，透過太鼓、弦樂團、演員、舞者，以音樂劇形式演繹鐵國山事件，讓觀眾感受當時壯烈抗爭的緊張衝突，以及隨之而來悲壯感與無奈。

太日樂集團長暨藝術總監張呈遠表示，先人過去也曾參與鐵國山事件，對於柯鐵虎的抗日事蹟他耳熟能詳，也是他童年記憶的一部分，為了這次音樂劇他特地創作「柯鐵虎」一曲，用磅礡的鼓聲還原當時激烈交戰。

雲林縣長張麗善表示，雲林是個多元文化融合的社會，過去漢人、平埔族、荷蘭人、日本人等都曾在雲林留下歷史的足跡，正是這些多元文化的衝突、交流、融合，孕育了雲林豐富的歷史文化。

「柯鐵虎-少年」於下午3點半正式舉行，表演長度1小時；下午1點起就有雲林特色市集與現場音樂演出。配合防疫規定，表演場地及市集均實施實聯制、單一出入口，所有人需全程戴口罩。