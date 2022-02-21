為爭取更多家庭親子客源，和逸飯店．台南西門館除與美國卡通頻道（Cartoon Network）合作，打造獨特創新的親子主題旅遊體驗，今年更跨界與全本音樂劇《貓CATS》合作，即日起至3月10日推出音樂劇《貓》住房專案，含「自助式早餐」及「音樂劇門票」，每晚7999元起，加入AMAZZING CLUB會員訂房再享額外5％折扣與多重禮遇，隨著振興券及國旅券即將在4月底到期，和逸飯店．台南西門館表示，旅客不用出國也能在國內觀賞到國際級高水準的演出。

被譽為世界四大百老匯經典音樂劇之一《貓》音樂劇盛大抵台，受疫情延宕一年，許多劇迷非常扼腕，今年3月11日至3月13日將於台南文化中心登場，重現華麗舞台風采，而和逸飯店．台南西門館趁勢推出「府城百老匯之-貓」1泊1食住房專案，含豐盛早餐及音樂劇門票兩張、價值5600元，每晚7999元起，要讓劇迷們近距離感受經典名劇的魅力，即日起至3月10日熱烈開賣中。

振興五倍券使用期限進入倒數計時，和逸飯店．台南西門館Cozzi KITCH?N祭出紙本振興券晚鳥優惠，2月25日至4月30日來店用餐消費任一品項餐點，結帳使用任一面額的紙本振興券付款，即享第二件五折優惠，加入AMAZZING CLUB會員再加贈精選蛋糕乙份。Cozzi KITCHEN主廚結合台南在地滋味與創意烹調手法，設計出「台南虱目魚沙拉盤佐泰式醬」和「奶油南瓜濃湯附府城蝦餅」，另外也專為小朋友設計獨享套餐，提供家長假日遛搭小孩好去處，消費用餐還可以優惠價139元加購奇趣操場暢遊券，小火車、電動車等多款遊戲設施讓小朋友開心玩，大人們輕鬆在旁享用下午茶餐點。