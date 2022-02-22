搶春日遊旅宿商機，台北華山1914文化創意產業園區旁的天成文旅-華山町，即日起至2022年4月4日推出「暢遊華山住房專案」，平日入住雙人房2199元起，專案包含早餐以及華山文創園區內的神偷奶爸大視界台北場門票。同時，為歡慶華山町餐酒館VIP包廂全新登場，於2022年2月28日前，8人以上且每人餐飲低消達799元+10%即可預定VIP包廂，再加贈精選紅酒乙瓶，時尚隱私的獨立空間，是大宴小酌的絕佳選擇。《未滿18歲禁止飲酒》

天成文旅-華山町為大台北地區藝文展覽、咖啡館與美食匯聚之地，是旅行台北深度探訪展覽與美食的絕佳選擇，「暢遊華山住房專案」包含早餐以及華山文創園區內的神偷奶爸大視界台北場門票。同時，為歡慶華山町餐酒館VIP包廂全新登場，於2月28日前，8人以上且每人餐飲低消達799元+10%即可預定VIP包廂，再加贈精選紅酒乙瓶，時尚隱私的獨立空間，是大宴小酌的絕佳選擇。

「暢遊華山住房專案」週日至週四入住雙人房2199元，入住第三人則每晚加價600元並升等為三人房房型，如遇週五入住需加價700元、週六及連續假日入住加價1100元，並依房型人數提供早餐以及神偷奶爸大視界台北場門票(原價399元/張)，飯店絕佳的地理位置鄰近華山文創園區，欣賞完最萌反派小小兵後，亦可在飯店一樓大廳欣賞來自嘉義的藝術家陳志韋所帶來的場景模型特展，與藝術文化來場精采的對話，開起一段愜意的慢活旅程。

華山町餐酒館以無國界料理著稱，在韓劇與韓流加持下，國人對韓式料理的喜愛度大增，本季菜單全新推出多道特色韓式OBA料理，有外酥內嫩的歐爸香酥糖醋雞、香辣帶勁的春川辣炒雞、口感清甜的高麗人蔘湯、清爽解膩的黃金柚油醋沙拉佐韓式烤五花、DIY生菜包肉的釜山炭烤豚五花、 Q彈香辣的炙燒乳酪辣炒年糕、層次豐富的明太子石鍋拌飯、暖心開胃的辛辣起士部隊鍋、特製創意菜秘製泡菜豚五花披薩以及韓式必點的綜合海鮮煎餅。

華山町餐酒館即日起至2月28日推出系列優惠，於晚餐時段各式酒水內用享買一送一。於午餐、下午茶或晚餐時段，舉凡外帶餐點即享8折優惠。於平日午餐時段內用商業午餐再享第二位半價(需加原價服務費)。下午茶時段則全新推出療癒系新品「甜點杯」，以新鮮水果、磅蛋糕與優格所打造的甜點杯共計推出三款口味，單點220元+10%、套餐320元+10%。同時，為歡慶華山町餐酒館VIP包廂全新登場，VIP包廂餐飲低消原價15000元+10%，於優惠期間8人以上每人低消只要799元+10%即可升等使用包廂再加贈精選紅酒乙瓶，全新VIP包廂面積8坪、可容納15個座位，免費提供QSC專業音響、無線麥克風、65吋液晶電視以及免費WIFI使用，鄰近忠孝新生捷運站與華山文創園區的絕佳地理位置，是小團體包場活動、聚餐派對、企業異地辦公的新選擇。

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