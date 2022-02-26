MWC 2022世界行動通訊大會訂2月28日在西班牙巴塞隆納舉行，宏達電(2498)董事長暨創辦人王雪紅於MWC 2022展前，線上發表VIVERSE，更大方分享VIVERSE在醫學案例的應用，讓更多人知道VIVERSE的無限可能和發揮，她也強調，身處這個行業，宏達電也責任透過元宇宙對人們的生活帶來助益。

王雪紅談到，在 VIVERSE 宇宙中，一組外科醫生以極罕見的虛擬方式進入手術，透過超出視覺限制的3D虛擬實境視覺化工具來進行分離一對連體雙胞胎的複雜手術，而旁邊圍繞來自世界各地的醫學院學生見習，這都是無價的經驗。

不僅如此，王雪紅表示，在另一個空間中，科學家們正使用沉浸式協作建模工具加速藥物開發，藝術家們正在構建一個個不受任何現實世界限制的新世界，一切都要歸功於VIVERSE中豐富的創意、資源和可擴充性。

王雪紅表示，在過去的7年裡，我們與數以千計的內容開發者合作構建了VIVERSE生態系統，來促進開放標準的共享資源和社區，比如OpenXR和用於虛擬化身的VRM，同時並打造一條通向治理、經濟、隱私和安全的透明途徑。

王雪紅最後強調，身處這個行業，我們有責任加速向美善前進，讓元宇宙成為對每個人都是正面積極並且是極其有益的生活體驗。