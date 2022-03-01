宏達電(2498)揭示最新元宇宙概念VIVERSE，亞太區總經理黃昭穎表示，元宇宙是宏達電深耕多年的，重點在於產業必須互通有無，才可以發揮最大綜效，另外，虛擬眼鏡VIVE FLOW目前受到塞港的衝擊逐漸趨緩，它更大方透露，宏達電將在4月推出全新智慧型手機，會和本次VIVERSE有強大結合。

宏達電在本屆MWC上首次揭示最新元宇宙概念VIVERSE，談到元宇宙議題，黃昭穎表示，「其實元宇宙這名詞一出來，也不知道甚麼是元宇宙，但其實探究內容，其實宏達電已經耕耘很多年了」，希望元宇宙是採用同樣一個標準，它不屬於任何一家公司，而是開放式架構，讓內容開發者容易介入，打造一個成功的經濟模式，建構一個共通的標準，讓內容可以成功變現，讓大家在內容上可以獲得收益，換言之，就是希望走向一個OPEN(開放性)的願景。

宏達電看好5G網路的高傳輸、低延遲特性正是VIVERSE全新體驗裡不可或缺的基礎。宏達電與台灣三大電信公司中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)，以及大陸的中國移動、中國電信均有合作，黃昭穎也透露，目前有很多歐美的都在談，積極展開電信商5G服務與VIVERSE平台應用的整合，將打造專屬於電信商的優質元宇宙服務內容，同時並針對5G系統與終端設備共同研發，為5G發展更多元商用服務作準備，替用戶帶來超乎想像的新型態活動及商業模式。

塞港、供應鏈短缺自去年起就是全球產業共同面臨的課題，黃昭穎表示，宏達電去年第四季就積極和供應商洽談，虛擬眼鏡VIVE FLOW銷售和預期是很接近的，第一季還會增加歐洲、中東等業者，值得一提的是，有一些B2B商機是當初沒有想像的，相信今年會看到一些，預計年中之後戶開始出貨。

黃昭穎今日也透露，宏達電規劃會在第二季，時間點落在4月會發表新的手機，會和本次的VIVERSE有緊密的結合，但進一步消息，等適當的時間會公布。