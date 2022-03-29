宏達電(2498)跨界合作再添新梗！最新宣布，與明華園戲劇總團合作，首波將協同未來數位在NFT(Non-fungible token，非同質化代幣)平台VIVE BYTES推出「明華園總團海賊之王NFT全球限量珍藏版卡包」，可說是將傳統藝術、元宇宙、NFT做出最完美結合。

宏達電內容及平台副總經理林俊吳表示，VIVERSE 是一個擁有無限新體驗的世界，無論興趣、年齡為何，所有人都可以不受裝置和平台限制，找到喜愛的內容。我們非常榮幸能和擁有近百年歷史的明華園戲劇總團合作，將旗艦大戲《海賊之王——鄭芝龍傳奇》這個指標性的IP帶入 VIVERSE，並與未來數位合作、加入動漫的元素，在 VIVE BYTES 上推出海賊之王珍藏版NFT卡包；讓歌仔戲藝術不僅在區塊鏈上永久保存，更在不同世代間傳承下去，接下來也將與明華園戲劇總團齊心協力，打造歌仔戲元宇宙。

林俊吳表示，本次合作將歌仔戲藝術化後，擺上NFT平台，可以讓藝術永垂不朽。VIVE BYTES第一階段NFT交易市集將針對ACG主題如動漫、卡通和遊戲等，推出相關NFT新型態數位收藏，而NFT內容最關鍵，年底前推出最少要推出上百個IP，預期VIVE BYTES平台明年不只成長性，以及收藏性，希望以入手的價格進入到NFT。

針對獲利模式上，林俊吳也表示，目前VIVE BYTES的分潤以5%以上。海賊之王 NFT 卡包將在 Polygon 區塊鏈上發行，並將於4月10日正式上市。

本次宏達電元宇宙世界VIVERSE 與台灣傳統藝術龍頭明華園戲劇總團合作，讓歌仔戲成為未來生活的一部分。在首波合作中，雙方將與未來數位協力於VIVE BYTES推出「明華園總團海賊之王NFT全球限量珍藏版卡包」。明華園戲劇總團即將重啟巡演的旗艦大戲《海賊之王──鄭芝龍傳奇》，獨家授權VIVE BYTES進行NFT產品設計、上鏈及上架，並由未來數位協同開拓動漫邀約知名台灣漫畫家韋宗成獨家繪製動漫版《海賊之王》。