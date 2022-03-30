宏碁(2353)集團旗下子公司Acer Gadget倚天酷碁攜手STARBIT思偉達，今日簽署合作意向書，共同打造全新娛樂、流行、藝術的元宇宙世界Jcard2.0，並邀請凱渥集團、台灣美術院及東京中央沐春堂共同舉辦記者會。STARBIT思偉達最大股東會宏碁，今年5月STARBIT將展開新一輪募資，由於NFT 元宇宙的題材熱，目前已經有洽詢的投資人。

Acer Gadget倚天酷碁總經理鍾逸鈞表示:「這次攜手思偉達，結合其區塊鏈技術的通用化，以嚴選的角度打造流行及藝術資訊的數位平台，並擔任為產業進軍數位世界的加速器，創造新型態的元宇宙社群，瞄準全球千億商機。」

STARBIT思偉達執行長鄧萬偉也提到:「未來各種身份的人在元宇宙裡的發展方式將有許多不同的面向，甚至有機會成為被投資的對象，是下一個10年不可忽視的重點趨勢。」

Acer Gadget倚天酷碁是一個軟硬體整合公司，鍾逸鈞強調，Jcard2.0將以「嚴選」為上架的精神，今天三大（凱渥集團、台灣美術院及東京中央沐春堂）站出來，「嚴選」的意涵相當明確，Jcard2.0受理IP到發行的前後期作業會是很長的作業過程，並將以質取勝。並且未來的目標不只是台灣市場，還會進軍東南亞，進一步複製台灣成功模式。

鄧萬偉表示，NFT可能會修正，但不會泡沬，只會更精緻化，也讓品牌大廠有進入的空間。在Jcard2.0，將會有新手專區，獨立分析觀點，不但保護產品同時也保護消費者。

「Jcard這咖」是台灣首屈一指的NFT平台，以嚴選與審核制的概念,在仿冒與盜版充斥的眾平台中脫穎而出，除了曾承辦全球性的NFT大師世界創作賽，先後也幫藝人、歌手畢書盡、朱銘美術館、霹麗布袋戲、聯合報報時光等發行NFT數位商品。並涵蓋數位藝術品、數位會員證、數位紀念品等多種面向。

而不同於Jcard 1.0只單純作火NFT販售和交易平台，Jcard 2.0，加入Acer Gadget軟硬體整合功能優勢，打造為多功能元宇宙入口平台。其中「Jcard ART」於2.0之中更名為「Meta Culture」將文化與藝術共同營運為珍貴數位資產的保存與延伸;另外新增「Meta star」專注以人為主體的NFT與元場域拓展，並帶入虛擬經紀與時尚業務。此外，新增顧問諮詢獨立觀點、新手專區，Jcard健全生態發展的各種功能，也規劃4月推出5種語言之進階版本，直接面對亞洲以及全球所有元宇宙愛好者。