宏達電(2498)今(1)日宣布，於2022世界移動通信大會(MWC)上首次揭示宏達電最新元宇宙應用VIVERSE，並展示全新元宇宙產品、平台和體驗，以及多項創新應用包含5G邊緣雲技術、車載VR娛樂及實景娛樂(Location-based Entertainment)娛樂等，董事長暨執行長王雪紅表示，「VIVERSE這是我們的元宇宙世界」!

王雪紅表示，宏達電HTC自2015年推出VIVE以來，VIVE Reality願景即是將技術與人文極致融合，釋放人們無限想像力，那時就深信VIVE Reality將開創一個前所未有的創新產業及文化革命。如今，VIVERSE邁出下一步，透過創造一個充滿學習、創造、探索、訓練、娛樂的新世界，使我們的願景得以實現。宏達電將這個世界取名為VIVERSE，這是我們的元宇宙世界；一個讓人沉浸其中、充滿奇妙新體驗的無邊際宇宙，同時也是通往我們合作夥伴創造的其他宇宙的快速傳送門。

她進一步強調，VIVE是我們的品牌名稱，代表的意思是生活；而Verse則代表生活的篇章；我們在VIVERSE裡的生活解決了時間和空間的限制，所以VIVERSE賦予我們創造更多美好回憶的能力，並鼓勵我們珍惜生命。

VIVERSE是一個身歷其境、擁有無限新體驗的元宇宙世界，由硬體、軟體和內容組成，VIVERSE遵循開放和可擴展的標準，為企業或個人用戶創建更開放和通用的應用。

下一個社交互動和內容消費時代已然來臨，而VIVERSE正是其中一部分。宏達電宣布一系列讓生活變得創新及擁有無限想像的產品從VIVE Browser到VIVE Connect。VIVE Browser是一種基於瀏覽器的方式來享受、探索和穿越VIVERSE的樂趣，為第一個支援WebXR和WebAssembly的XR瀏覽器。而VIVE Connect則為體驗和穿越VIVERSE的傳送門，是一種嶄新且易於穿梭於各平台、應用程式、遊戲或內容的開放式平台，以及VIVE Guardian可使內容更易被投放至VR設備的工具，並同時提供家長監護功能，讓新世代孩童在安全無虞下接觸新科技。