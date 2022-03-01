宏達電(2498)於2022世界移動通信大會(MWC)上首次揭示最新元宇宙概念－VIVERSE，並於台灣媒體體驗會上分享與全球頂尖電信商及全球獨立軟體供應商的合作，其中包含台灣三大電信公司，將共同致力打造全新VIVERSE宇宙新生活。除了與電信商的合作以外，宏達電也將和高雄市政府攜手推行「元宇宙造鎮計畫」，主要是在匯集台灣產業新量能及創造無限商機，聯手高市府及在地業者，將行政、藝文、觀光及運動等服務逐步轉入元宇宙，號召市民搶先進駐當「元住民」，打造高雄元宇宙生態系。

宏達電與台灣三大電信中華電、台灣大、遠傳達成策略合作，展開電信商5G服務與VIVERSE平台應用的整合，將打造專屬於電信商的優質元宇宙服務內容，同時並針對5G系統與終端設備共同研發，為5G發展更多元商用服務作準備，替用戶帶來超乎想像的新型態活動及商業模式。

亞太區總經理黃昭穎表示，本次與中華電(2412)、台灣大(3045)及遠傳(4904)結為合作夥伴，另外在全球範圍的合作對象更包含中國移動、中國電信、Etisalat、Hutch Group、Zain Group等營運商，宏達電期待與它們攜手將VIVERSE沉浸、無國界的全新體驗帶給每一個人。

宏達電自2018年參與「高雄市體感科技園區計畫」，即與高雄市政府並肩合作一同推動城市轉型，參與市府5G AIoT計畫，並加速高雄市5G建設及相關智慧應用發展，朝著將高雄打造為科技智慧重鎮邁進。

宏達電表示，希望透過雙方的合作，啟動「元宇宙造鎮計畫」，結合宏達電最新開放的元宇宙生態系統VIVERSE，以及高雄當地的5G AIoT建設、數位內容、AR/VR、區塊鏈、Fintech等相關產業鏈廠商群聚優勢與技術，一同打造高雄成為台灣元宇宙科技重鎮，讓市民搶先體驗新型態數位生活。

高雄「元宇宙造鎮計畫」目前初步規劃會將高雄市政府行政大廳、廣宣活動、藝文活動、城市活動或運動賽事優先納入元宇宙，並建置虛擬分身平台，客製發行具一卡通功能的「高雄市民卡」NFT，號召首批「元住民」搶先體驗元宇宙生活圈，並透過HTC「以大帶小」率領高雄在地相關業者聯手造鎮，盼在今年啟動串起高雄元宇宙產業生態系。