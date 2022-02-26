一名女網友分享，昨（25）日晚上她搭乘高鐵時手機從手中滑落，硬生生卡死在車門縫的軌道間，雖然最後在高鐵技師的協助下成功取回手機，但奇葩的際遇著實讓她嚇傻。

女網友在論壇《Dcard》有趣板發文，稱25日晚間搭乘高鐵返家時，因自由座已滿位，她便選擇站在車廂間乘車，同時用手機追劇打發時間，卻在列車到站前15分鐘，手機不小心從手中滑落，直接卡死在車門縫之間。

透過原PO發出的照片可見，原PO的手機非常剛好的掉在列車門側邊軌道縫隙中，該縫隙非常狹窄，明顯不能以徒手抽出手機，也無法在不破壞車廂的前提下拿回手機。

一名女網友在搭高鐵時，手機不小心掉進車門縫中，圖左可見車縫狹小，圖右可看見手機卡在縫隙中，難以徒手取得。（翻攝自Dcard）

列車到站後，高鐵技師拆下車廂外側的蓋板，順利取回原PO的手機。（翻攝自Dcard）

原PO說，她發現手機卡在車縫時，很害怕會影響列車安全，便快速從第一節車廂跑去有服務人員在的第七節車廂，前來處理的車長姐姐見狀也驚訝地說，「天啊！怎麼會這樣，太扯了妹妹！很可能要把門拆掉，做好換車的準備」；所幸列車到站，高鐵技師評估後，快速卸下車廂外側可連結內部的蓋子，成功取回卡在車縫的手機，甚至奇蹟的是手機並未造成擦傷。

奇葩的經歷曝光在網路上後，火速引起網友熱議，不少網友幽默回應，「天啊！怎麼會卡在那個地方，人員快速解決問題推一個」、「真的是愛縫ㄌ」、「也太剛好了吧 不過真幸運！還好手機撿得回來也沒事」、「歡迎光臨my縫」。