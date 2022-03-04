外送平台的興起造福許多民眾，不過一名女網友抱怨，她中午訂外送，但外送員抵達時卻「兩手空空」，聲稱因為太忙了，所以沒有帶到她的餐點，便騎車離開，讓她十分傻眼。如此誇張的行徑也讓網友氣憤不已，「這也太扯了」、「她送了個寂寞，圖自己溫飽」。

一名女網友昨（3日）在臉書社團《匿名公社》發文抱怨，表示自己中午訂了臭豆腐、焢肉飯、滷蛋和燙青菜，但外送員抵達她家門口時卻是兩手空空，並告知「因為太忙了，所以沒帶到餐點」，讓她十分傻眼。

隨後，她詢問外送員會回去店裡取餐嗎，對方則不發一語，騎車揚長而去，2分鐘後，她看到手機顯示「完成訂單」，氣憤直呼「我能理解外送員都很辛苦，但有些外送員的行徑真的難以想像」。

外送員的誇張行徑也讓網友氣憤不已，紛紛表示「這也太扯了」、「其實她吃掉了」、「外送員是有多想吃臭豆腐」、「她送了個寂寞，圖自己溫飽」、「這個可以跟客服投訴會退錢給妳，順便讓對方停權，減少一些老鼠屎」、「到底有這些行為的人是腦筋有問題還是心術不正，臉皮怎麼那麼厚，降低外送員的素質」。