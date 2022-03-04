醬料能使食物風味提升，但有些醬料吃多恐會讓人發胖。一名男網友很愛吃美乃滋，幾天前將沒吃完的美乃滋分裝到夾鏈袋保存，但卻忘記拿去冰，結果幾天後那袋醬料竟變成一袋油，讓他嚇歪說「找到體重飆破100公斤的原因」了！驚悚畫面也引起網友熱議。

一名男網友日前在臉書社團《爆廢公社》上分享，他把美乃滋分裝到夾鏈袋後，忘記拿到冰箱裡保存，幾天後想起來去找，發現原本應要是乳白色濃稠狀的美乃滋，竟變成了一袋油。

男網友驚愕地說，看到這樣的結果真的很驚訝，也終於知道為什麼自己以前會一路胖到122公斤，因為他真的很愛美乃滋，不管是吃蔬菜還是肉，都會想要擠上一點美乃滋做搭配，如今他才知道原來當初吞下肚子的都是油。

驚悚畫面引起網友討論，「美乃滋又稱沙拉，而沙拉真的是用沙拉油打的，進入餐飲業前都不相信，直到自己動手做過一次後才知道，但也覺得很神奇」、「太可怕了吧！這包油」、「看過做法真的不敢吃了」、「美乃滋都是油，但真的好吃」。

也有網友認為肥胖的原因絕不是吃某個食物造成的，除油脂攝取過量之外，吃太多醣類、澱粉類的食物也可能使人發胖，而且每天該攝取多少熱量也因人而異，只要吃超過「每天總消耗的能量（TDEE）」，不管吃的多清淡，都還是有可能變胖。