受冷氣團及華南雲系影響，近日雨勢不斷，與去年沒有春雨的狀況大不相同，有網友上網查詢全台水庫水量，認為近期下了這麼多天的雨，不解為何有4座水庫蓄水率不到50%，貼文引起網友熱議，指出2大關鍵因素。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，引用「台灣水庫即時水情」網站數據，不解全台多個縣市都在下雨，為什麼還有3個水庫的蓄水量特別低？依截圖顯示，台中石岡壩蓄水量14.9%、嘉義仁義潭水庫47%、台南白河水庫30.6%、曾文水庫49.5%。

網友分享水庫存量圖表，好奇為何3個水庫蓄水量偏低。（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

貼文引起許多網友留言，指出2大關鍵原因，一是降雨地點，「因為沒下在集水區」、「雨又不是圍著水庫下」、「因為沒有下在水庫的附近，就算全台下雨也沒用」。另一個關鍵則是曾文水庫的容量，「你知道曾文水庫是其它水庫的幾倍大嗎」、「這幾天如果下好下滿曾文水庫，大概我們都要搭船上下班了」、「一日下滿曾文，台灣也沉了一半了」。

另外也有網友補充，「白河水庫在清運泥本來就喪失功能了」、「石岡壩是屬於方便取水的堰，並不是以蓄水為目的的水庫，需要調節性放水」、「有些是當滯洪池防止洪水用，所以平常不會蓄水」。

還有人笑說「你一定是北部人才會覺得全台都在下雨」、「恆春人表示：都忘記上次下雨是何時了」、「南部是這陣子才開始下雨，北部是過年前就開始下」、「你的全台是北北基嗎」。