受惠於烏俄戰火，突顯能源危機，國際油金齊飆，布蘭特原油大漲突破每桶100美元，激勵標準普爾潔淨能源精選指數近1個月大漲19.96％。相關連動、在台股交易的富蘭克林潔淨能源（00899）ETF，1日股價強彈一成，一早最高來到21.4元。到近11點半為21.27元上漲9.81％，為1日漲勢最凌厲的一檔ETF。

富蘭克林投信表示，俄羅斯入侵烏克蘭的消息傳出後，各國紛紛祭出嚴厲的制裁措施，使得市場情緒緊張，在俄國總統普丁於上周下令核武進入高度戒備狀態後，油金價格也再度飆高突破每桶100美元。而作為原油股票替代品的太陽能、風能和其他替代能源公司，在交易市場試圖迴避高油價的狀況下，股價在2月28日收盤時大幅飆升，標準普爾潔淨能源精選指數近一個月大漲19.96％。

富蘭克林分析，再從政策面來看，潔淨能源產業近期各國的進程皆相對樂觀，包括美國重建未來法案BBB及加州太陽能補助調降皆持續進行討論與協商；在氫能的部分更有正面的消息指出，拜登政府已在日前表示從去年已通過的1.2兆美元基礎建設法案中，將撥出95億美元投資綠色氫能，其中80億美元建立區域氫能中心，以擴大氫能在工業領域的應用，另投入10億美元降低再生能源產氫的成本，並砸5億美元支持氫能設備生產和打造國內供應鏈。

歐盟執委會主席Ursula von der Leyen上周六表示，歐盟不能依賴發動戰爭的能源供應國，歐盟預計將在3月2日發布新能源戰略計畫，根據起草人士表示該計畫內容包括到2030年將化石燃料的總使用量削減四成，並降低對俄羅斯天然氣依賴，除已知每年冬季之前填滿天然氣儲存外，市場憧憬也包含潔淨能源政策相關支持等內容。

歐盟估計到2050年，以氫為主的潔淨能源能滿足世界能源需求的24％，估計年銷售額約為6300億歐元，並在歐洲的氫價值鏈中創造100萬個工作機會。

雖然國際情勢緊張，美國啟動升息循環緊縮資金牽動盤勢，但長遠來看，潔淨能源產業不只有政策的加持，更不斷傳出財報優於預期的利多消息，坐擁了龐大的利潤增長空間。今年年初全台首檔投資全球潔淨能源的富蘭克林潔淨能源ETF，近期隨即反映多方利好消息。