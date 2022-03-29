「校園就是一間書店。」岡山區前峰國小鼓勵學生親近書本、喜歡閱讀，運用校舍閒置空間，日前建置完成紙圖書館，也是紙業大廠正隆公司在全國設立的第22座紙圖書館，鼓勵學生在舒適明亮的閱讀環境下愛上閱讀，體驗實踐環保教育的最佳情境。

煥然一新的館內佈置吸引校內學童爭相參觀，孩子們看到回收瓦楞紙製作的桌椅，以及展示型書架都覺得很新奇，結合DIY動手作紙椅、可愛造型的動物筆筒課程教學，孩子們興奮直說摺紙真好玩，且圖書館變得漂亮又有趣了。

圖說:紙圖書館為成立超過70年的小學注入永續發展新活力，孩童們可透過二次森林紙材裝置和氣氛及早接觸並了解環保知識。(教育局提供)

前鋒國小校長林英毅表示，因部分校舍老舊閒置，為鼓勵學生親近書本、喜歡閱讀，得知正隆紙圖書館計畫後，積極爭取全台第22座「紙圖書館」落腳前峰國小，實現「校園就是一間書店」，成為書屋部落的繪本校園。鼓勵學生在舒適明亮的閱讀環境下愛上閱讀，紙圖書館獲贈的500本繪本圖書，放在以回收瓦楞紙製作的桌椅、展示架上，均讓學生們感到新奇，走入其中，有如進入紙的世界，以及有趣的閱讀空間，是身處實踐環保最佳教育情境。

圖說:紙圖書館獲贈的500本繪本圖書，放在以回收瓦楞紙製作的桌椅、展示架上，均讓學生們感到新奇，走入其中，有如進入紙的世界，以及有趣的閱讀空間(教育局提供)

紙業大廠正隆公司在全國各地推廣「綠色書香、紙圖書館」，自2014年起攜手大園汽電共生公司和山隆通運公司在新北、桃園、高雄等地小學建置紙圖書館，種下永續循環種子；如今第22座紙圖書館在高雄市岡山區前峰國小揭幕啟用，持續推廣紙愛閱讀，並注入環保巧思推廣悅讀。正隆關懷兒童基金會李春和執行長表示，紙圖書館為成立超過70年的小學注入永續發展新活力，孩童們可透過二次森林紙材裝置和氣氛及早接觸並了解環保知識。

此外，紙圖書館場域設計也讓學童親近閱讀，「閱讀」的英文字R.E.A.D.拆開來看，也有回收教育Recycle、Education、 Abundance、 Development的另一種詮釋，與回收原料生產的瓦楞纸意涵相通。除了打造紙圖書館，正隆也捐贈優質童書豐富館藏，並不定期辦理環境、特殊主題課程，並且負責紙書館教材、設備的維護與更新。