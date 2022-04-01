豐榮國小阿凡達社區共讀站1日啟用，台東縣長饒慶鈴特別買下學校木工社學生為了同學而發起的愛心義賣作品。（蔡旻妤攝）

豐榮國小阿凡達社區共讀站1日啟用，台東縣長饒慶鈴特別買下學校木工社學生為了同學而發起的愛心義賣作品。（蔡旻妤攝）

豐榮國小阿凡達社區共讀站1日啟用，台東縣長饒慶鈴特別買下學校木工社學生為了同學而發起的愛心義賣作品。（蔡旻妤攝）

豐榮國小阿凡達社區共讀站1日啟用，台東縣長饒慶鈴特別買下學校木工社學生為了同學而發起的愛心義賣作品。（蔡旻妤攝）

豐榮國小阿凡達社區共讀站1日啟用，台東縣長饒慶鈴特別買下學校木工社學生為了同學而發起的愛心義賣作品。（蔡旻妤攝）

豐榮國小阿凡達社區共讀站1日啟用，台東縣長饒慶鈴特別買下學校木工社學生為了同學而發起的愛心義賣作品。（蔡旻妤攝）

豐榮國小阿凡達社區共讀站1日啟用，台東縣長饒慶鈴特別買下學校木工社學生為了同學而發起的愛心義賣作品。（蔡旻妤攝）

為提昇閱讀風氣並將擴展到社區，台東縣府補助豐榮國小250萬改造圖書館阿凡達社區共讀站並於1日啟用，校長毛慧莉說「這是送給全體師生最棒的兒童節禮物」。此外，縣長饒慶鈴也特別買下會場中木工作品，她說，木工社同學為了家庭遭遇變故的同學發起愛心義賣，讓她深受感動，便以行動支持孩子的愛心活動。

切割、打磨、組裝，最後上漆，2張精緻的木製邊桌，豐榮國小木工社學生親手打造完成。為幫助家庭遭逢變故的同學，豐榮國小木工社學生製作多件大型家具，日前發起義賣，全校師生都很捧場，當天就被認購一空，饒慶鈴從媒體上得知消息後深受感動，用實際行動支持孩子們的愛心。

毛慧莉表示，接到縣長的訂購後，木工社團的孩子利用假日時間，親師生一起討論並共創設計，板凳作品的紋路是木頭原有的自然線條，坐椅和腳架榫接，接合處完全沒使用釘子，是獨一無二、富有故事性的溫暖作品，感謝縣長饒慶鈴用行動支持學生義賣互助活動。

學生高浚家說，自社團園遊會至今共義賣出7件作品，加上童軍餅乾等收得共1萬7000元，希望能幫助同學。而木工社學生表示，從設計到製作花了3個禮拜才大功告成，相當有成就感，在收到縣長大紅包後，也迫不及待轉交給需要幫助的同學。

毛慧莉說，電影阿凡達未來世界帶給大家許多想像，學校環境也該讓孩子在浩瀚宇宙中「遨遊、想像、探索」，因此，豐榮國小打造阿凡達圖書館，讓孩子在書海中想像未來，這是送給全體師生最棒的兒童節禮物。

台東縣府支持「社區共讀站」設置，將閱讀推廣至社區，營造學校閱讀、家庭閱讀、社區閱讀的學習型氛圍，近年陸續爭取約2000萬元經費，協助新生、大王、豐田國中及土坂、大武等國小共11間學校改善圖書館，成為開放社區居民共享的圖書資源站。

教育處說明，豐榮國小圖書館的創意點子來自於電影阿凡達Avatar，呈現了潘多拉星球神秘的植物與動物，打造未來太空異形世界，因此凝聚師生共識規劃了「阿凡達Avatar」意象圖書館。社區共讀站營造「浩瀚星空」的意象，入口設計靜謐且科技感的太空意象，並增設新書展示櫥窗及還書櫃，降低室內圖書架的高度，讓孩子愛上圖書館、進一步愛上閱讀。