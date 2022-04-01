為提昇閱讀風氣並將擴展到社區，台東縣府補助豐榮國小250萬改造圖書館阿凡達社區共讀站並於1日啟用，校長毛慧莉說「這是送給全體師生最棒的兒童節禮物」。此外，縣長饒慶鈴也特別買下會場中木工作品，她說，木工社同學為了家庭遭遇變故的同學發起愛心義賣，讓她深受感動，便以行動支持孩子的愛心活動。
切割、打磨、組裝，最後上漆，2張精緻的木製邊桌，豐榮國小木工社學生親手打造完成。為幫助家庭遭逢變故的同學，豐榮國小木工社學生製作多件大型家具，日前發起義賣，全校師生都很捧場，當天就被認購一空，饒慶鈴從媒體上得知消息後深受感動，用實際行動支持孩子們的愛心。
毛慧莉表示，接到縣長的訂購後，木工社團的孩子利用假日時間，親師生一起討論並共創設計，板凳作品的紋路是木頭原有的自然線條，坐椅和腳架榫接，接合處完全沒使用釘子，是獨一無二、富有故事性的溫暖作品，感謝縣長饒慶鈴用行動支持學生義賣互助活動。
學生高浚家說，自社團園遊會至今共義賣出7件作品，加上童軍餅乾等收得共1萬7000元，希望能幫助同學。而木工社學生表示，從設計到製作花了3個禮拜才大功告成，相當有成就感，在收到縣長大紅包後，也迫不及待轉交給需要幫助的同學。
毛慧莉說，電影阿凡達未來世界帶給大家許多想像，學校環境也該讓孩子在浩瀚宇宙中「遨遊、想像、探索」，因此，豐榮國小打造阿凡達圖書館，讓孩子在書海中想像未來，這是送給全體師生最棒的兒童節禮物。
台東縣府支持「社區共讀站」設置，將閱讀推廣至社區，營造學校閱讀、家庭閱讀、社區閱讀的學習型氛圍，近年陸續爭取約2000萬元經費，協助新生、大王、豐田國中及土坂、大武等國小共11間學校改善圖書館，成為開放社區居民共享的圖書資源站。
教育處說明，豐榮國小圖書館的創意點子來自於電影阿凡達Avatar，呈現了潘多拉星球神秘的植物與動物，打造未來太空異形世界，因此凝聚師生共識規劃了「阿凡達Avatar」意象圖書館。社區共讀站營造「浩瀚星空」的意象，入口設計靜謐且科技感的太空意象，並增設新書展示櫥窗及還書櫃，降低室內圖書架的高度，讓孩子愛上圖書館、進一步愛上閱讀。
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