中央氣象局表示，今(1日)入夜到明天(2日)清晨微弱鋒面掠過，隨後東北風南下，北台灣氣溫轉涼，白天高溫將一口氣驟降8度，迎風面的基隆北海岸、大台北東側及東半部降雨機率較高。周六(5日) 更強冷空氣南下，下周日至下周二(6日至8日)，預估溫度還會更低。

周三(2日)東北季風增強，北台灣天氣轉涼，尤其高溫從27、28度降到20度初頭，其他地區高溫也略降1到2度，至於低溫變化不大；大台北及東半部地區有局部短暫雨，北部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今春雨水預測為正常至偏少。(圖/氣象局)​

1日至2日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四(3日)東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升；大台北及東半部地區有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。周五(4日)溫度稍上升，水氣再減少；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六(5日)東北季風再增強，且此波冷空氣強度較強，下周日至下周二(6日至8日)各地氣溫下降，尤其北部、東北部降幅較大，低溫約14到15度，其他地區16到17度，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

9日東北季風減弱，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；10日、11日，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。