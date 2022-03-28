受東北季風及華南雲雨區影響，氣象局一早就發布嘉義以北11縣市大雨特報，多位氣象專家們也紛紛在臉書PO出雷達回波圖，密密麻麻的閃電加上大雨，讓許多網友直呼太可怕，「半夜的第一聲像轟炸聲！」、「早上5點時候像颱風一樣」。

氣象達人彭啟明在臉書貼出最新的雷達回波圖，指出這波雨勢好大，「雲林、嘉義、南投的朋友有聽到雷聲嗎？」氣象局長鄭明典也在臉書發文「回波不弱，上班小心！」氣象專家賈新興則進一步指出雷雨來了！苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、大台北的雨時大時小，出門騎車、開車，安全第一。

而嘉義以北連夜大雷雨，連中南部也有感，讓許多網友留言：「中部海線，下一整夜的暴雨」、「新竹剛剛雨用倒的」、「南部好冷喔」、「嘉義市一大早就雷雨聲很大又狂風」、「苗栗通宵清晨雷雨交加，此刻持續下雨中」、「台北大雨一整晚、現在也是」、「早上5點時候像颱風一樣」、「雲林有下大雨也有雷聲」。