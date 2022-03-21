鋒面通過及東北季風增強，中央氣象局表示，明天(22日) 凌晨開始中部以北及東半部陸續轉為局部短暫陣雨或雷雨，南部地區也有零星短暫陣雨或雷雨，北台灣明顯轉涼，入夜後中部以北最低溫約16到18度，周三(23日)降雨最明顯，中部以北地區及南部山區有局部較大雨勢發生的機率。

明天(22日)晚間起華南雲雨區東移影響，各地降雨持續，中部以北為有雨的天氣，南部及東半部地區也有短暫雨，中部以北地區及南部山區並有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，清晨各地氣溫約20至22度，白天北台灣天氣轉涼，整天氣溫僅20至23度，中部及花東高溫24至28度，南部29至31度，入夜後中部以北最低溫約16到18度，其他地區低溫19至22度。

21至22日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三、周四(23日、24日)東北季風及華南雲雨區東移影響，各地都有機會出現短暫降雨，周三雨較多，中部以北地區及南部山區有局部較大雨勢發生的機率，周四降雨有機會減少些；北部及東北部天氣持續偏涼，其他地方高溫也會下降，雨勢明顯時也有涼的感覺。

周五(25日)東北季風減弱，風向快速轉為偏南風，氣溫回升，各地回到溫暖舒適的天氣型態；北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨，中南部平地為多雲到晴。

周六(26日)另一鋒面接近，上半天各地大多為多雲，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後大氣環境漸趨不穩定，配合熱力作用，中部、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，南部平地維持多雲。

下周日(27日)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地方高溫也會下降；中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區有零星短暫陣雨或雷雨，南部平地為多雲。

下周一(28日)東北季風及華南雲雨區東移影響，北台灣天氣較涼；中部以北及東半部地區水氣仍多、有局部短暫雨，南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

29日東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼，南部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；30日起東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，30日、31日東半部地區有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區多雲。