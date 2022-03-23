中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區東移影響，今（２３日）晚南投地區及花蓮、台中、嘉義、高雄、屏東、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。
今（２３日）晚至明（２４日）清晨東北季風影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼，明白天起東北季風減弱，氣溫稍回升；華南雲雨區東移影響，台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫雨，東半部地區也有局部短暫雨。
今晚至明晨桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門容易有較強陣風，請注意。
中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區東移影響，今（２３日）晚南投地區及花蓮、台中、嘉義、高雄、屏東、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。
今（２３日）晚至明（２４日）清晨東北季風影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼，明白天起東北季風減弱，氣溫稍回升；華南雲雨區東移影響，台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫雨，東半部地區也有局部短暫雨。
今晚至明晨桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門容易有較強陣風，請注意。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。