中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區東移影響，今（２３日）晚南投地區及花蓮、台中、嘉義、高雄、屏東、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

氣象局針對7縣市發布大雨特報。(圖/氣象局)

今（２３日）晚至明（２４日）清晨東北季風影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼，明白天起東北季風減弱，氣溫稍回升；華南雲雨區東移影響，台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫雨，東半部地區也有局部短暫雨。

今晚至明晨桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門容易有較強陣風，請注意。