全球氣候變遷，南、北極日前出現異常高溫，雖僅維持2天，已給各國氣象單位帶來警訊。中央氣象局長鄭明典今分享，北極上空平流層升溫，恐影響對流層天氣，發生在春天「有點意外」。

鄭明典意外的點，與這樣的現象通常發生在冬天、這回卻出現在春天有關。他指出，北極上空平流層氣溫急速上升，代表高層極渦消散，可能影響對流層天氣，這種現象稱為「平流層暖變」，時間點令人意外。

換句話說，暖空氣闖進北極圈，最直接的影響就是把冷空氣「擠出來」，往南四竄；大陸大規模的「倒春寒」，說明了暖變的威力。

今年3月中旬，人類歷史上首次觀測到南北極同時出現異常熱浪，北極、南極分別升溫40.2度及3.3度，北極的暖流面積甚至廣達一個印尼國土大小，導致冰川消融。

鄭明典的分享只是冰山一角，實際上會發生什麼事、發生的事又會到什麼程度，仍有待觀察。可確定的是，這波氣候異常不會就此打住，民眾對未來的「極端天氣」應有心理準備。