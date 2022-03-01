俄羅斯出兵攻打烏克蘭，美國雖然提供武器協助烏克蘭，但至今未派兵援助，引發全球關注。對此，藍委李貴敏認為，這場戰爭不會太持久，從烏克蘭角度會希望時間拖下去，因天氣在烏克蘭這邊。惟國際也不會出兵協防，在此之前烏克蘭只能自行抵抗。李直言，俄烏開戰，蔡政府應把烏克蘭當作借鏡，因為烏國的遭遇告訴台灣，不能把希望寄託友邦。

李貴敏昨（2月28日）在臉書發文表示，俄烏開戰，就算政府再怎麼辯稱台灣不是烏克蘭，也必須把烏克蘭當作借鏡，烏克蘭的實際遭遇告訴台灣，絕不能把所有希望寄託友邦，因為承諾再怎麼好聽，會不會照辦都很難說；何況還有越戰、韓戰、阿富汗撤軍，及烏克蘭的例子歷歷在目。李貴敏強調，所以人民絕對不要有幻想，以為外國會出兵幫台灣防衛，凡事還是要靠自己，也拜託行政官員更不要再信口雌黃，導致老百姓對現實有錯誤認知。

針對烏俄當前局勢，李貴敏認為，這場戰爭不會太持久，從烏克蘭角度自然希望時間拖下去，因為天氣站在烏克蘭這一邊，冰水融化的時候，很多軍備都會受影響，但國際很明確不會出兵協防，烏克蘭雖然無奈也只能自行抵抗。

李貴敏指出，俄烏戰爭的導火線就是北約外擴，衆所週知，歐洲跟俄羅斯之間本來是把烏克蘭當做緩衝空間，但現在烏克蘭想加入北約，加上西方陣營先前已吸收7個華沙公約國，等於北歐的軍力東擴。實務上，沒有一個大國會在地緣政治上可以容忍防線就在家門口，一定要在邊界有一個緩衝，同時烏克蘭的經濟也傾向歐盟，所以對俄羅斯來講，形成很大的壓力。

李貴敏分析，國際社會中，很多佈局在採取行動之前就已開始，普丁從一開始承認烏東兩個國家獨立，再由這兩個國家求救，好讓俄羅斯師出有名，整套劇本跟外交戰略佈局息息相關，也和國際談判一致，都是透過舖陳佈局引導國際輿論或施壓。李貴敏並稱，反觀歐美日等國前一陣子積極鼓動台積電前往投資設廠，也是本於自己國家利益的考量與布局，這些國家最擔心的就是半導體IC一旦因國際因素而斷鏈，會造成在地產業與經濟的衝擊；這場戰爭的影響深遠，更牽涉產業的發展與民生物資，執政黨及其行政團隊應立即審慎因應，就別再怠惰了！

針對天氣因素影響俄烏戰情，事實上中央氣象局長鄭明典曾指出，烏克蘭北方預計3月5日前後，將迎來一波來自北極的冷空氣，威力強大。當天網友一片叫好，認為又濕又冷的天氣可拖住俄國大軍，機械化部隊恐陷入泥濘，不利俄羅斯總統普丁要求的速戰速決，情勢可能對烏克蘭有利。