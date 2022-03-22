大雨來了，氣象局長鄭明典今早貼出最新雷達回波圖指出，開始會有比較強的對流胞出現，是離散形的對流胞，氣象局表示，鋒面雨勢持續到周四（24日），其中明天的雨最大，中部以北、南部山區都有局部較大雨勢。

鄭明典今早PO出清晨6點的雷達回波圖，提醒鋒面通過，開始會有比較強的對流胞出現，且是離散形的對流胞，散布在各地，又以中部以北對流胞最密集，雨勢將一陣一陣的。

氣象局表示，今天鋒面通過及東北季風增強，凌晨中部以北已開始下雨，其他地區也有零星降雨，白天中部以北及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北有局部較大雨勢，南部也有零星降雨，晚起華南雲雨區東移，各地降雨持續；氣溫部分，北台灣轉涼，高溫僅20至23度，其他地方仍舒適溫暖，中部及花東高溫24至28度，南部30至32度，南北溫差大。

氣象局表示，周三、周四（23日、24日）東北季風及華南雲雨區東移影響，全台都有短暫降雨，其中周三雨較多，中部以北及南部山區有局部較大雨勢，周四降雨有機會減少；氣溫部分，北部及東北部天氣持續偏涼，周三氣溫下探16度，其他地方高溫也會下降，雨勢明顯時也有涼的感覺。周五晴朗回溫，周六晚上另一波鋒面接近再轉雨。