受鋒面影響，易有短延時強降雨，氣象局今早發布北北基、桃竹苗等7縣市大雨特報，苗栗以北有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。且周一（28日）降雨持續，一直到下周二（4月5日）連續9天都是容易有陣雨或雷雨的天氣。

氣象局發布苗栗以北7縣市大雨特報。(氣象局提供)

氣象局表示，今天鋒面通過及東北季風增強，中部以北降雨持續，北市、新北、基隆、桃園、新竹縣市、苗栗7縣市發布大雨特報，易有短延時強降雨，提醒西半部都有局部大雨發生的機率，瞬間雨勢較大，而其他地方也有局部短暫陣雨或雷雨；氣溫部分，北部及東北部天氣轉涼，低溫約16度，高溫18到20度，中部及花東高溫約22到24度，南部仍溫暖，高溫29、30度，南北溫差大。

氣象局指出，周一（28日）東北季風及華南雲雨區東移，中部以北雨勢持續，其他地區也有局部短暫陣雨，西半部有局部大雨發生機率；北台灣整天濕涼，中部及東部天氣也較涼，其他地區舒適、溫暖。周二（29日）東北季風減弱，中部以北氣溫明顯回升，華南東移出來的雲雨減少，雨勢趨緩，各地降雨機率降低。

氣象局說，周三（30日）另一鋒面通過，中部以北、東北部降雨區域稍多，其他地區較為局部。周四（31日）東北季風再增強，持續影響到下周二（4月5日），北台灣天氣再轉涼；降雨以迎風面為主，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。