林良齊／台北報導

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日至明晨「鋒面」逐漸北移，雲帶結構稍減弱，各地仍有局部陣雨的機率。今白天起氣溫漸回升。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明上午起好轉，持續至週六白天，為兩波「鋒面」間的空檔，各地轉為多雲時晴，氣溫大幅回升，白天「暖熱如夏」，週六各地區高溫將升至32度以上。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六晚另一波「鋒面」到，各地再轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降。下週日、一(27、28日)「鋒面」徘徊，各地仍有局部陣雨或雷雨的機率，北濕冷、南微涼；下周二(29日)「鋒面」結構減弱，仍有局部短暫陣雨的機率，其間有短暫空檔，氣溫回升；下周三(29日)「鋒面」增強南下，各地有局部陣雨或雷雨，氣溫明顯下降。春季「乍暖還寒」、天氣多變，模式模擬常有大幅度的調整，應隨時注意最新的資料。