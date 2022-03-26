受到鋒面影響，各地雨勢越晚越大，明（27日）全台持續下雨，不排除有陣雨或雷雨發生機率，中部以北及東北部地區天氣轉涼，清晨低溫下探16度。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周一（28日）華南雲雨帶接續影響，各仍有下雨機會，低溫降至15度；下周三又一道鋒面通過，各地又將下起雷陣雨。

中央氣象局表示，今晚到明天鋒面通及東北季風增強，中部以北地區為陣雨或雷雨的天氣型態，其他地方也有局部短暫陣雨或雷雨，尤其西半部地區有局部大雨發生機率，瞬間雨勢較大，須多留意。

溫度方面，明天清晨北部及東北部地區天氣先轉涼，低溫約16到18度，其他地方仍有21到24度；白天南北溫差大，北台灣持續偏涼，高溫只有18到20度，中部及花東地區相較今天也降溫不少，高溫約22到24度，南部地區依舊溫暖，高溫來到29、30度。

3月26、27日定量降水預報。（圖／中央氣象局提供）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，鋒面已經抵達，且雷雨帶已經開始影響北台灣，越晚雨勢越大，全台都會下雨。鋒面後方緊跟著涼冷空氣，北部地區溫度已經開始下降，明天全台會變得相當濕涼。

下周一華南雲雨帶接力影響台灣，各地仍有下雨機會，且受東北季風影響，各地較為濕涼或稍冷，預測低溫下探15至17度；下周二雨勢趨緩，各地降雨機率低，東北季風亦減弱，溫度稍回升；下周三又一道鋒面通過，各地又將下起雷陣雨，北部及東半部地區轉為濕涼的天氣型態。