中央氣象局表示，明天(31日)東北季風增強，北部及東半部有雨，越晚雨越大，晚間北台灣明顯轉涼，周六、下周日(2日、3日)冷空氣有機會達到大陸冷氣團等級，中部以北低溫將下探14度。

明天(31日)微弱鋒面將從台灣北部海面通過，緊接著東北季風增強，北部及東北部天氣稍微轉涼，白天高溫約24、25度，其他地方高溫仍有26、27度以上，中南部可以來到30至32度，到了晚上北台灣的溫度會比清晨來得低，氣溫約17、18度，其他地方和清晨類似，溫度在20到24度。

明天迎風面北部及東半部的水氣從下午開始將明顯增加，降雨隨時間愈晚會愈明顯，外出請記得攜帶雨具備用，至於中南部則大多為多雲的天氣，只有山區有些局部短暫雨。

30至31日定量降水預報。(圖/氣象局)

周五(4月1日)東北季風的強度會再強一些，北部及東北部白天高溫掉到20度以下，會有點冷的感覺，中部及花東高溫的降幅也不小，相較前一天也轉涼不少，只有南部相對溫暖；北部及東半部降雨持續，中南部雲量漸增，山區有局部短暫雨。

周六、下周日(2日、3日)東北季風持續增強，有機會達到大陸冷氣團等級，配合華南雲雨區東移，中部以北及東北部整天濕冷，其他地區天氣也偏冷；各地都有機會下雨，中部以北及東北部降雨較為全面，有局部較大雨勢發生的機率，其中在北部及東北部的雨勢會較為持續，南部及花東的降雨則較為局部短暫。

下周一(4日)起東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天漸轉舒適溫暖；水氣逐漸減少，下周一東半部及北部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，下周二、三(5日、6日)剩東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

4月7日至9日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。