今天是清明連假最後一天，氣象局表示，今天到下周二（12日）都是西半部多雲到晴，東半部零星或局部短暫雨的天氣，下波冷空氣要等到下周三、四（13、14日）南下，全台天氣轉涼。另外，氣象達人彭啟明表示，本周到下周菲律賓東方海面有擾動生成，可能發展成颱風，路徑往西走或往北走機率較高。

彭啟明在臉書指出，菲律賓東方海面這周起到下周將有擾動生成，可能發展成颱風，而4月有颱風生成滿正常，但要到台灣來的機率很低，大概往西走或往北走機率較高；氣象局也表示，周四（7日）起南海至菲律賓東方海面轉為大低壓帶環境，有利熱帶系統發展，是否有熱帶性低氣壓或颱風形成，將持續觀察。

近日天氣部分，氣象局表示，今晨最低溫在苗栗縣通霄12.5度，今天到周三（6日）各地大多為多雲到晴，東半部有零星短暫雨；北部、東半部高溫25度，中南部28度，中部以北低溫約15度，日夜溫差大，周三晚起至周四（6至7日）東北季風稍增強，各地高溫較前一日下降1度，低溫沒明顯變化，天氣變化也不大，基隆北海岸、東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局表示，周五（8日）東北季風減弱，周五至下周二（8至12日）台灣附近逐步轉為偏東南風，東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴，溫度逐日回升。下周三、四（13、14日）東北季風南下，各地天氣轉涼，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。