東北季風逐漸減弱，中央氣象局表示，明（8日）西半部白天高溫上看30度，不過仍要注意日夜溫差大，而位在關島南島的熱帶低氣壓，將有機會於今晚或明早形成颱風「馬勒卡」。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，明起至下周三（13日），各地皆為高溫、晴朗的好天氣。

中央氣象局表示，明天東北季風減弱，各地多為多雲到晴的天氣型態，僅東半部地區偶有局部短暫雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨；溫度方面，清晨各地低溫約18至21度，白天高溫西半部27至29度，中午溫暖偏熱、日夜溫差大，東半部24至26度，較為舒適。

另外，中央氣象局預報員陳伊秀指出，目前位在關島南島海面的熱帶性氣壓，距離台灣約3500公里，最快將於今晚或明早增強為今年1號颱風馬勒卡，形成之後因所處環境適合，下周一有望增強為中度颱風。

颱風路徑潛勢預報圖。（中央氣象局提供）

陳伊秀也提到，目前預估這個熱帶系統路徑會持續往西，預計下周一、二接近菲律賓後北轉，下周三、四颱風距離台灣最接近，不過相距1500公里遠，侵台機率低，颱風外圍帶來的間接影響也不大。

至於是否會有三個颱風同時存在，陳伊秀說，目前南海到菲律賓、低緯度地區仍處於大低壓帶，確實比較熱鬧，不排除同時生成2、3個颱風，但不確定性很大。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，短時間內，台灣周圍都沒有明顯的冷空氣接近，明天仍受東北季風影響，北部、宜花地區還是稍涼，中南部較暖熱，但周末轉東風後，各地都將迎來高溫、晴朗的天氣型態，僅東半部迎風面地區偶有陣雨。