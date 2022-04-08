氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，因4月台灣鄰近地區常受中高層「西風帶」盤據，宛如「金鐘罩」，大幅降低「4月颱」靠近台灣的機率；但是否會對台灣天氣帶來間接的影響？則與其接近的程度相關，這才是該觀察的重點。

吳德榮表示，最新各國颱風預報資料顯示，「中央氣象局」與「日本氣象廳」認為關島南方海面「熱帶低壓」，要到明晨2時才會發展成颱風，美軍「聯合颱風警報中心」則認為它目前已有颱風的強度。雖然各國參考相同的觀測資料，但主觀因素及對「平均風速」定義不同，所造成的差異。

吳德榮說，中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，其5天的潛勢預測路徑與最新歐洲系集模式，所模擬的路徑大致類似，先往西北前進。5天之後系集模擬顯示，將減速、再受到「西風帶」的導引，轉向偏東，呈現大迴轉的特徵。

吳德榮提及，最新歐洲模式模擬顯示，今日西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫略升，北舒適、南微熱，日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日（9日）至下週三(13日)，西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，北台灣高溫將升至30度以上，中南部更高達32度以上；白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。下週四(14日)晨起鋒面快速通過，天氣轉變，降雨、轉涼。