士林地院為推動國民法官法，使審、檢、辯三方熟悉國民法官制度，累積新制操作經驗，並使民眾藉由參與模擬法庭，瞭解國民法官法內容，建立易於參與的審判環境，使國民法官制度運作更臻完善，12日至14日進行2022年第1場國民法官模擬法庭之演練，監察委員高涌誠、監察院人員26人、司法改革基金會人員21人及審、檢、辯、學各相關單位均派員到場旁聽觀摩。

士林地院表示，檢方挑選的模擬案例為被告與被害人居住同一社區，被害人並在社區擔任警衛，被告因曾在家中吼叫，經被害人設法勸導而心生不滿，即拿料理刀前往社區1樓大廳，朝被害人頸部揮砍，致被害人因雙頸銳創、頸部血管銳創出血，導致出血性休克，經送醫急救無效而宣告死亡的殺人案件。

模擬法庭由刑事第五庭黃怡瑜庭長擔任審判長，黃瀞儀法官擔任受命法官，李郁屏法官擔任陪席法官，並從國民法官複選名冊中，隨機抽選120位候選國民法官，剔除不符合資格的3位，共寄出117份候選國民法官選任程序通知書及「候選國民法官調查表」、「候選國民法官詢問事項問卷」，回收87份，於4月12日上午進行選任程序，共計有44位候選國民法官到庭參與國民法官的選任。

4月13日下午4時辯論終結，並於14日上午9時30分開始評議，經過將近4小時評議，最後判決被告犯殺人罪判處無期徒刑，與真實案件辨識違法能力顯著下降，判處無期徒刑，監護5年略有不同。

士林地院院長蘇素娥表示，國民法官新制即將於2023年正式上路，透過模擬發現問題，並作調整，才能讓未來新制運行順利，也更切合我國國情所需，經過3天的審理激盪及事後意見交流，審、檢、辯、學及參與國民法官、備位國民法官對於國民法官法的操作，均有更深一層的熟悉與進步，也對國民參與審判制度之推動更邁進一大步。