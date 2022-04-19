一名女子因失戀想挽回前男友，2年前找上「艋舺淨心堂」黃姓廟公協助，不料黃男竟表示可請來「性愛大師」到飯店房間作法，帶女子去開房間後，假借進行法事性侵女子，天真的被害人事後還問黃男「作法沒射精是否會影響效果」。黃男辯稱兩情相悅才發生性關係，未獲法官採信，台北地院考量雙方已和解，19號依強制性交罪判處他3年6個月徒刑。

判決指出，黃男自2010年起經營主打月老的「艋舺淨心堂」，提供姻緣、財運等諮詢服務。2020年3月11日被害人經臉書找上淨心堂，希望黃男能幫她跟前男友復合，兩人諮商約2個月後，黃男藉口可作法事請「性愛大神」，同年5月23日帶被害人至北市信義路某飯店開房間並發生性行為。

過程中，黃男要求被害人先洗澡淨身，再裹著浴巾跪拜神像，並和自己發生性行為，還說「配合我，妳男朋友就會回來」。事後被害人還傻傻地問黃男「沒有射精是否影響作法效果？」黃男則馬上要求被害人「把那個LINE刪掉」、「妳給我刪掉，我看那個字，看得很噁心」藉此滅證，直到朋友提醒，被害人才驚覺遇到騙色神棍。