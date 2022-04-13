變天了！氣象局表示，今天深夜至周四上午鋒面通過及東北季風增強，中部以北有局部陣雨或雷雨，冷空氣也持續影響到下周一，白天高溫驟降8度，約24度，最低溫時間在周日晨及下周一清晨，北台灣低溫17度，氣象專家吳德榮指出，第二波雨勢在周五至周六上午，桃園以北及東半部有雨，北海岸、大台北山區降雨較明顯。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今天深夜至明天（14日）晨鋒面抵達，中部以北轉有局部陣雨或雷雨、氣溫遽降，白天高溫由今天的32度，明天下降至24度；下半天鋒面快速通過，降雨逐漸停歇；冷空氣南下，中部以北轉涼。

最新歐洲(ECMWF)模式模擬，明日（14日）清晨鋒面降雨已觸及台灣西北部(左圖)；台灣海峽及北部海面有閃電的模擬(右圖)，隱含鋒面通過時，可能仍伴隨局部雷雨的現象。

吳德榮表示，周五至周六（15、16日）上午受東北風影響，迎風面雲量較多，桃園以北及東半部偶有局部短暫降雨，北海岸、大台北山區降雨較明顯；背風面新竹以南晴朗穩定；北偏涼、南舒適，各地早晚微冷。周六下午起東北季風減弱、水氣減少，北台灣轉多雲，東半部仍局部短暫降雨。周日（17日）天氣好轉，各地晴朗穩定，下周一（18日）微弱鋒面掠過，北部、東半部及中南部山區有局部短暫降雨。下周二(19日)偏東風影響，天氣好轉，西晴東偶零星降雨。

氣象局也指出，東北季風從今天深夜持續影響到下周一（18日），北台灣高溫只有24度，中南部高溫仍有27度，最低溫的時間落在周日清晨、下周一清晨，中部以北低溫17至19度，中部以北直到下周二東北季風減弱，氣溫才回升。