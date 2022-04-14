今鋒面通過，北部從凌晨開始出現了明顯的雨勢，氣象局長鄭明典一早在臉書貼出最新雷達回波圖表示，鋒面雨帶到北台灣，氣象局也針對苗栗以北7縣市發布大雨特報。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，預計東北風持續增強，今晚到周五清晨低溫會降到18-21度。

氣象局針對7縣市發布大雨特報。(圖／中央氣象局)

中央氣象局針對7縣市發布大雨特報，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。鋒面通過，易有短延時強降雨，今日北部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，今日大台北地區有局部雷雨發生，上午除北部及東半部仍有局部降雨外，中南部也會有局部短暫陣雨，中午過後隨著鋒面離開，整體降雨減少，剩下東半部及北部仍有局部短暫雨，中南部轉為多雲到晴的天氣。

彭啟明在臉書說，今天有雨勢，北方有較涼的東北風開始接近，北部及東半部溫度略下滑，稍轉涼，今天清晨各地約22-23度，預計中午高溫只有23-24度，和前幾天的30度以上像是初夏有點不同，中南部今天仍穩定，差異不大。而溫度會有較大的落差感覺會在今天晚上，預計東北風持續增強，今晚到周五清晨低溫會降到18-21度，和這幾天有3、4度的落差，會有點涼的感覺。