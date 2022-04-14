中央氣象局表示，鋒面加冷空氣影響，明(15日)水氣最多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區午後也有短暫雨，周五至下周一 (18日) 北部、東北部有感轉涼，白天高溫一下子掉10度，清晨最低溫降到17度左右，下周三(20日)氣溫才會逐漸回升。

明天(15日)東北季風明顯增強，水氣增多，迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨；北台灣天氣偏涼，早晚低溫約17到18度，白天22到23度，中南部、東部早晚約18到20度，白天東部24到25度，中南部28到30度。

14至15日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六至下周二(16日至19日)東北季風影響期間，北部及東北部天氣偏涼，其他地方溫度也略降；周六至下周二水氣減少，各地大多為多雲到晴，剩基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區仍有局部短暫陣雨。

下周一、二北部及東部地區有局部短暫雨的機會，下周三、四(20日、21日)東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升，各地大多為多雲到晴，東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區仍有零星短暫陣雨。22日至24日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。