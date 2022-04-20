Smartwool與插畫家manual_for_all聯名TEE已在直營門市販售，售價2280元。（Smartwool提供）

近年來戶外運動風潮盛行，選用服飾不僅要功能實用，外觀上也須具備個人風格態度。戶外品牌Smartwool今年度首次與知名插畫家manual_for_all合作，以「穿上山林、走入山林」為發想，利用簡約的線條配上山系風格塗鴉，讓山系男女輕鬆展現Outdoor生活風格態度。

Smartwool將「Go far Feel Good」理念深入每個產品，獨家攜手插畫家manual_for_all李秉軍聯名合作，將「人」與「山林」的體驗透過插畫家簡練的線條及顏色，把抽象的場景呈現於商品，讓城市生活也能融入大自然的魅力當中，塑造打開家門即是山林的概念，彷彿在城市與戶外之間遊走。

Outdoor熱潮持續延燒至今年夏天，如何在炎熱的天氣下登山健行兼顧機能舒適及美感，Smartwool今年夏天推出多款羊毛塗鴉Tee、羊毛襪，布料使用美麗諾羊毛，能有效調節濕氣及溫度，可應付戶外多變的氣候，即使一整天的活動，也能保持乾爽，流汗也不易發臭，同時利用羊毛的細緻纖維結合平車縫線設計提升整體的親膚感，更舒適輕鬆地行走於山林中，享受在大自然中的每段旅程。

在設計上以簡約的山系塗鴉，將戶外元素與城市緊密的結合在一起，暗示生活在各處的探險家們渴望探索大自然的好奇心，低調柔和的大地色系，工裝短褲或牛仔長裙也能輕鬆穿出Outdoor生活態度，不論郊山健行、周末露營甚至城市生活都能打造出專屬自我個性與特色的山系風格。