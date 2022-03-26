日本知名觀光勝地神奈川縣鎌倉市鬧區，最近不知何故出現大大的白色Z字塗鴉，由於Z字目前有支持俄羅斯入侵烏克蘭的意思，引發當地民眾困惑與憤怒。

日本富士新聞網報導，根據所拍攝到畫面，被塗鴉的地方都是東京電力公司的戶外配電箱，距離知名景點鶴岡八幡宮參道入口很近，是人來人往的鬧區。

鎌倉民眾受訪時說，這裡是觀光地，看到塗鴉讓人聯想到戰爭等，未免有點令人生懼；也有民眾說，「令人憤怒」、「這不是什麼讓人舒服的東西，總覺得有點難受」。

這種惡劣的Z字塗鴉從本週起陸續被發現，在鎌倉站附近、鶴岡八幡宮前的若宮大路上，至少有4處配電箱上都被塗上大大Z字塗鴉。

在當地負責清除各種塗鴉、美化市容的「美化鎌倉之會」會長難掩怒氣說，這種塗鴉讓人產生負面聯想，「對於在這種淒慘狀況下還做出這種事，真是令人氣憤」。

東京電力公司表示，將在本月底前清除塗鴉。目前尚不清楚塗鴉是何人所為及目的為何等詳情。