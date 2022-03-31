國際股市不佳，台股今天呈現一個震盪下跌收低的表現，終場以17693.47點作收，下跌47.09點，跌幅0.27％，成交金額2270.51億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，行情進入第二季，統計過去10年4月類股的表現，以其他類、光電、塑膠、水泥、電機族群上漲機率70％、平均漲幅3％以上表現較好，顯示4月傳產股走勢相對佳；至於生技、資訊服務、電子通路上漲機率只有30％以下。此外，將公布的製造業指數，雖然2月PMI為58.8、回升2.6，製造業指數中的新增訂單指數攀升6.0至58.6，表現佳，不過由於該份調查是在俄烏開戰之前進行，未能完全反映戰事的影響，由於戰事仍影響3月，預期3月PMI雖然維持擴張，但將會出現下滑。

簡伯儀指出，美元近期出現漲多回檔，跌破月線支撐，使得亞幣出現反彈，台幣也出現回升，一改先前頹勢，台幣若能轉強，有利資金行情推升及台股反彈。

法人態度外資期貨未平倉空單出現減少，來到近期相對新低，現貨市場近期出現買超，本土投信在集中市場觀望一陣後，近期再度啟動買超，政府基金則是反彈出現減碼，從法人態度來看，對於指數是有利的。

融資餘額來看，指數反彈融資未出現大增，融券也持續回補，但整體籌碼偏向多方，不過觀察今天量能持續萎縮，單日量能再創近期最低量，顯示市場仍存在不確定，即便資金面、籌碼面仍不錯，但操作上仍不宜過度追價。