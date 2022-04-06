近期本土疫情有上升趨勢，連日來本土確診數破百例，連假後首個上班日，行政院長蘇貞昌今上午舉行擴大防疫會議，蘇貞昌表示，本波疫情雖為輕症與無症狀，但隨確診數與匡列隔離數的增加，請指揮中心做好規畫，善用現代資訊工具，提供居家隔離民眾醫療諮詢。指揮中心則表示，規畫將調整居家檢疫的條件，讓集檢所和防疫旅館的資源做更有效利用。

行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌今天上午召開擴大防疫會議，針對近來疫情發展與國內醫療量能整備做討論。指揮中心表示，上周境外移入與確診數上升，除邊境仍需要維持嚴管，也要密切觀察清明連假後的疫情發展。

由於本波疫情99％均為無症狀或輕症，指揮中心現行持續採取輕重症分流，讓重症與高齡確診者於醫院中診治、無症狀與輕症確診者於集中檢疫所和加強版防疫旅館隔離照護，讓醫療與收治量能維持餘裕。

指揮中心統計，目前疫苗接種人口涵蓋率，第一劑為83.49％、第二劑為78.47％，若以符合追加劑接種資格者計算，追加劑接種率為75％，接種率雖不低，仍有努力空間。

指揮中心表示，國內不僅收治量能足夠，目前的治療藥物與醫療物資也非常充足，但因應本波疫情多為無症狀或輕症，也規畫將調整居家檢疫的條件，讓集檢所和防疫旅館的資源做更有效利用。

蘇貞昌表示，基於兼顧經濟與防疫，台灣採取穩健開放的防疫模式，讓民眾得以在不受嚴格管制下過正常生活，同時也在斟酌醫療量能下逐步調整各種防疫規定，讓真正需要收治的民眾得到醫療照護。

蘇貞昌說，本波疫情雖為輕症與無症狀，但隨確診數與匡列隔離數的增加，也請指揮中心做好規劃，善用現代資訊工具，提供居家隔離民眾醫療諮詢。而疫苗接種是最重要的防線，指揮中心應持續提供民眾疫苗施打的便利性和接種誘因，提高第三劑的接種率。