花蓮南區玉里鎮零星水稻田已開始出現水稻稻熱病疫情，農業處長陳淑雯（右）和玉溪農會總幹事蔡宗翰（中）前往田間進行勘查。（農業處提供／王志偉花蓮傳真）

早晚氣溫劇烈變化，且相對濕度高，花蓮南區田間已零星發現水稻葉稻熱病病斑。（農業處提供／王志偉花蓮傳真）

時序進入冬春轉換季節，早晚溫度變化劇烈，花蓮南區玉里鎮水稻田部分已出現「稻熱病」情況，縣府說，已編列126萬元協助農友進行稻熱病防治工作，預計可防治4200公頃水稻面積，今天起可向公所提出申請，籲請稻農盡早把握防治時機，變免感染擴散。

農業處說，稻熱病菌可危害葉片、稻穗、莖節及葉舌，感染稻穗則造成榖粒不充實；發病初期葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，隨病勢進展擴大呈紡錘型，病斑周圍呈黃色，中間灰褐色，嚴重時葉片枯萎。

農業處長陳淑雯表示，稻熱病於溼度高時容易發病，當氣溫劇烈變化時，更加嚴重，尤其在施用高量氮肥、密植而通風不良的稻田更容易發生，因此請農友密切注意田間稻熱病發生情形，一旦發現病勢進展，應立即施藥防治，避免病害擴散蔓延。且勿施用過量的氮肥，過多的氮肥易促成植株徒長，葉片柔弱，降低病害抵抗力。

陳淑雯今天與玉溪農會總幹事蔡宗翰、動植物防疫所長周黃得榮現勘，經統計，花蓮縣全年1、2期水稻耕種面積累計約有1萬7870公頃；水稻有機驗證面積約1360公頃。

周黃得榮指出，在稻熱病好發季時，慣行田區建議可使用三賽唑；有機田區可使用中性化亞磷酸進行預防；而稻苗葉片出現病斑時，慣行田區則可選用亞賜圃、護粒松等進行防治，防治問題可與研究人員聯絡。

有關稻熱病防治，有11個鄉鎮市公所提出相關計畫，縣府預計補助126萬元，每公頃補助300元，可防治4200公頃水稻面積。30日起農友可至各鄉鎮市公所購買稻熱病防治藥劑，縣府請農友盡早把握防治時機。