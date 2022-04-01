俄烏戰爭已經超過1個月，美國及歐盟紛紛對俄羅斯祭出經濟制裁，俄羅斯總統普丁則要求不友善國家、地區向其購買天然氣時，必須以盧布結算。前新黨秘書長楊世光表示，普丁要求用盧布結算，是一個非常成功的大招，以美元作為單一結算貨幣的紅利，可能要結束了。

楊世光在YouTube開設網路節目，觀察財經議題、兩岸關係、台灣政治。他接受香港媒體《中評社》專訪表示，美元以往有著獨大和秩序，現因美元濫用自身地位，導致各國出現避險或替換需求。

他分析俄羅斯要求用盧布結算的反制裁，是一個非常成功的大招，可能會動搖過去40年大家累積下來的基礎。而這種趨勢可能是一個開端，以美元作為單一結算貨幣的紅利，可能要結束了，這會讓國際貿易成本大幅升高，全球物價或貿易利潤可能朝惡化發展。

楊世光接著表示，這次看到一個很特別的現象，G7國家拒絕使用盧布結算，但是賣東西的是俄羅斯，需要石油的是G7國家，「這已經不是你接不接受，而是俄羅斯要不要賣，然後你要不要買？」這時用什麼貨幣來結算，不見得是德國、法國說了算，更不見得是美國說了算，因為在俄羅斯被制裁的前提之下，收帳已經有很大困難。

楊世光認為，對俄羅斯來說，收受美元或歐元，就如同把錢丟到水裡，一旦改用盧布結算，對俄羅斯而言，就沒有任何附加的損失，可是相對於歐洲跟G7國家，一旦不能用歐元或美元結算，就會面臨極大的困難。