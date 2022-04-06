原本是出國渡假，卻發現自己回不去了，從遊客變成了難民。斯里蘭克官方數據顯示，約有 5,000 名烏克蘭人和1萬5000名俄羅斯人遊歷這個島國，卻再也回不去；烏克蘭放遊客是因為國破家毀，而俄羅斯遊客是因為被踢出SWIFT國際金融機制，他們的資金被凍結。

半島電視台(Aljazeera)報導，在國際渡假聖地玩上幾天或是半個月，是很愜意的事，但要是持續住下去，有家歸不得，那真是感到心煩意亂，特別是手上的錢已逐步見底，再優美的風光也無心再看。

烏克蘭遊客維多利亞•馬卡蓮科（Viktoria Makarenko）和她的女兒，每天傍晚都會在斯里蘭卡海灘度假勝地的一座寺廟裡捻上1支香，她在祈禱早日回家。這位35歲的年輕媽媽是在2月中旬與丈夫來到斯里蘭卡渡假，預計在2月底回國，卻因為戰爭而回不了家，她與其他數千名烏克蘭與俄羅斯遊客茫然的受困在這個熱帶島嶼上。

所幸，斯里蘭卡政府與當地居民願意給予這些回不了家的遊客一些幫忙，度假小鎮烏納瓦圖納（Unawatuna）的當地人提供免費住宿、食物，甚至也教他們捻香，既給予生活支持，還有一些精神慰藉，不至於對自己的困境感到那麼絕望。

馬卡蓮科說「我愛斯里蘭卡和斯里蘭卡人民，這裡的人們真好，每個人都想幫助我們。旅店的老闆說，只要我們需要就可以住在這裡。我們有食物、水，我們不會為明天吃什麼而頭疼。我們在這裡相當安全，他們會照顧我們。」

斯里蘭卡的美蕊沙海灘(Mirissa Beach)附近，有一間Blackgold 咖啡館，老闆沙納卡 (Ahesh Shanaka)大方的提供幫助，他說，斯里蘭卡人的慷慨，源於對島上人們對戰爭衝突的感同深受，斯里蘭卡長達數十年的內戰直到2009年才結束。因此對於戰禍的平民百姓特別同情。

不過，斯里蘭卡並不富裕而且物資有限，燃料和電力系統短缺，本來指望著疫期後的旅遊業來復甦經濟，卻又遇到這批原本的遊客如今的難民，也就無法指望賺錢了。

沙納卡說：「我們的處境其實也不樂觀，我們的經濟正在下滑，一切都很糟糕。但我們是人，他們也是人，這就是我們還是願意試圖提供幫助的主因。」

斯里蘭卡政府表示，因為突發因素，可以為兩國公民提供免費簽證延期。

說完烏克蘭，再來看俄羅斯。此處的俄羅斯遊客如今也和難民無異，遭到美國和西方盟國斷絕俄羅斯的國際支付系統後，許多俄羅斯遊客立即變得身無分文，資金被切斷。

另一個困境是心理壓力，國際世界以壓倒性的多數支持烏克蘭，同樣也在斯里蘭卡呈現，譴責戰爭的口號被塗在牆壁上，到處看的到彩繪的的黃色藍色烏克蘭國旗，這些情景使得俄羅斯遊客備感尷尬。報導雖然訪問了俄羅斯遊客，但他不願留下名字。

好在此處的俄羅斯人與烏克蘭人並沒有隔閡，考慮到大家都是戰爭受害者，有些烏克蘭人也非常同情俄羅斯人。