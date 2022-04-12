俄羅斯反對派意見領袖穆爾扎（Vladimir Kara-Murza）在莫斯科家門外被警方逮捕，他被指控拒絕服從守警察的命令，最高多會判處15天監禁。

半島電視台(Aljazeera)他的律師稱，他是在準備出門時，被警方問話，雙方出現口角，然後警方將他拘留。

現年40歲的穆爾扎曾經是一名記者，他的報導與評論經常批評普丁的擴權與專斷，逐漸成為俄羅斯反對派的意見人物，也曾經在2003年參選議員，不過沒有當選。他與2015年被暗殺的俄羅斯副總理涅姆佐夫(Boris Nemtsov)是朋友，潤姆佐夫是被誰所殺，至今仍沒有答案。

穆爾札聲稱他曾遇到兩次毒殺，分別在2015年和2017年，他在吃過午餐後突發身體不適，經診斷是急性腎衰竭，幸而之後康復，他認為是俄羅斯特工部門下的毒手。

儘管發生這些事件，他仍繼續住在俄羅斯，在許多反對派人士逃亡，以及遭到抓捕之際，穆爾札是最新的一起俄羅斯打擊異議人士事件。

俄羅斯再一次收緊了言論尺度，所有批評烏克蘭特殊軍事行動，都將因「散布虛假消息」的罪名受審，最高可處15年的監禁。