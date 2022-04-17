「除了普欽，如果還有誰能夠結束俄烏戰爭，那就是中國國家主席習近平，」以「軟實力之父」享譽全球的哈佛大學榮譽教授奈伊（Joseph S. Nye），在最新「大師開講」（Project Syndicate）專欄中指出。

即使居中調停，可能為習近平贏得一座諾貝爾和平獎，更能修復中國直線下滑的軟實力，但奈伊認為，習近平以維繫國內政權為最優先，「問題是他是否有足夠想像力和勇氣。到目前為止，答案是否定的。」

早在1980年代，美蘇深陷軍備競賽的冷戰之中，奈伊便提出「軟實力」一詞，認為一個國家的文化、政治價值觀、外交政策，長期下來比起軍事武力的硬實力，更能在全球政治中發揮影響力。

奈伊又進一步提出巧實力（smart power）概念，結合軟、硬實力，更主導了冷戰後美國柯林頓政府、歐巴馬政府的國際外交。他除了在柯林頓任內擔任國防部國安事務助理部長，更曾被評選為美國外交政策上最具影響力的學者。

在俄烏戰爭開打之後，今年85歲的他，回應商周獨家越洋專訪，分析起國際情勢，依然神采奕奕、思慮清晰。

過去他曾數度訪台，肯定台灣已走在巧實力正確的道路上。在俄烏戰爭之後，國際局勢將如何重新洗牌？台灣以中國強權為鄰，又該如何在政治、經濟、軍事上有所對策？以下為採訪精選摘要：

歐洲孤立俄羅斯

中國成輸家、德經濟受挫

商周問（以下簡稱問）：除了俄羅斯之外，到目前為止還有誰會是俄烏戰爭的輸家？

奈伊答（以下簡稱答）：我們都知道，輸家是俄羅斯和普欽。無論是俄國的死傷人數，還是經濟以及聲譽上的打擊，這非常清楚。

但某種程度上，中國也是輸家。中國在歐洲和美國的聲譽大受損害，除了與普欽密切的合作，也因為在聯合國安理會上對譴責俄羅斯棄權（編按：中國在最新聯合國人權理事會上投票反對逐出俄羅斯）。

俄羅斯入侵烏克蘭的一大意義，就是歐洲將從此孤立俄羅斯，同時會傷害歐洲與中國的關係。

而對歐洲來說，制裁的代價是昂貴的，特別是在天然氣方面。目前，德國正試圖增加液化天然氣進口、減少對俄羅斯天然氣的依賴，但這無法在一夜之間達成。我認為德國的經濟將受到極大的影響。

問：如果戰爭持續下去，美國反而會是贏家？

答：是的。相對來說，美國的確因為俄烏戰爭變得更強大。某種程度上，全球3大勢力中（指美、中、俄），結果美國確實比其他兩者好得多。

我們已經看到，北大西洋公約組織（NATO）因而復興，美日關係也因此強化。過去質疑，歐洲國家是否會維持與俄羅斯之間的經濟關係？俄烏戰爭的發生，迫使歐洲做了選擇。

問：但美國以經濟制裁俄國後，大家開始對美元戒慎恐懼，人民幣會因此受惠？

台灣民主制度成功

「越受喜歡，軟實力越強」

答：其他國家的確開始擔憂依賴美元。但另一方面，要使人民幣成為儲備貨幣，中國必須擁有一個靈活的資本市場、對國際貨幣交易開放，以及法治的社會，而這些在中國都不會很快的發生。

的確，有些交易可能會使用人民幣結算，但它不大可能取代美元。如果你觀察國際的外匯儲備，美元目前大約占60％，而人民幣大概只有3％。就算往後人民幣的份額可能增加，也不會取代美元。

問：雖然俄羅斯未能輕取烏克蘭，但戰爭期間，只有硬實力才能占上風？

答：短期來看，硬實力比軟實力更重要。但長遠來看，軟實力的影響力更大。

從俄烏衝突來看，短期內硬實力更重要──無論是俄羅斯還是烏克蘭，都是以軍事力量來抗衡彼此。然而長遠來看，普欽希望讓烏克蘭回歸俄羅斯，並削弱北約。但在這兩件事上，他都失敗了。

硬實力，也就是高壓手段，通常都會迅速發生，無論是軍事還是經濟方面的脅迫。例如一個城市被轟炸時，你馬上能看到結果。如果想偷你的錢，硬實力就是開槍打死你，拿走你的錢包。

但軟實力則不同，它是透過「吸引力」來改變人們的想法，進一步達到目的。說服你我是某種專家，我要拯救世界，需要你的捐款，然後帶著你乖乖奉上的錢逃跑。兩者的差異在於，說服你需要時間。

例如，柏林圍牆在1989年倒塌，並非是炮火的轟鳴，而是人們的思想已經改變，是他們指揮的推土機與鎚子讓高牆倒下。這，正是軟實力的展現。

因此很明顯，俄羅斯軟實力的吸引力已被大大削弱。普欽不但加劇烏克蘭民族主義和反俄情緒，同時也使北約更加團結。另一方面，歐盟站出來捍衛烏克蘭並接受烏國難民，歐洲也因此提升了軟實力。

問：但僅有軟實力無法保家衛國？即使目前烏克蘭的軟實力高漲，卻仍對俄羅斯無效？

答：軟實力取決於旁觀者怎麼看你，旁觀者越喜歡你，軟實力越強。一國的軟實力可以來自於文化、或讓人欽佩的價值觀。

因此，民主是軟實力的一種，它可以使一個國家對其他國家更有吸引力，但並非對所有國家都有用。

例如一個民主國家，並不會對（君主制的）沙烏地阿拉伯產生吸引力。台灣成功的民主制度，是軟實力的重要來源。不過民主為台灣增添的軟實力，即使對俄羅斯沒效，在歐、美卻有意義。

因此你不能只依靠軟實力，即使軟實力非常重要。

問：若不能靠軟實力，台灣又該如何自我保護？

答：老實說，台灣會需要硬實力來補充軟實力，這兩者缺一不可。硬實力和軟實力的結合，也就是「巧實力」的概念。

保持民主也加強防禦

善用巧實力，別太依賴中國

第一，你們必須保持民主和自由開放，對他人有吸引力，也就是軟實力。如果有一天台灣被攻擊，做為民主政體的事實，會使歐美國家更加同情。

第二，確保有很強的防禦能力，讓自己難以被攻擊或征服。你可以成為新加坡人所說的毒蝦（編按：前總理李光耀建國初期自詡以小毒蝦對抗大魚），或是瑞士人所說的豪豬，使台灣難以被吞嚥。

問：台灣與中國在經貿上仍有許多往來，該如何運用「巧實力」？

答：台灣應該從長遠的角度來思考這件事。

中國的經濟規模太大，不可能完全脫鉤，但必須增加國際貿易的多元性。是的，你可以持續與中國或俄國貿易，但不能過度依賴。一旦對方藉此操縱你，就無法發揮軟硬兼施的長期策略了。

台灣宣布獨立將是一個巨大的錯誤，將削弱美國、歐洲及日本的支援。但中國若在短期內試圖使用武力，對中國的代價也會太高。

問：你認為未來10年內，中國會對台灣有動作？

答：我們永遠不知道。因為歷史與人性難以預料，不過我認為機率不高。但台灣如果覺得，現在可以放鬆一下，不需要把經費花在防禦能力上；或者認為，喔，我們足夠強大了，中國也分心了，所以可以正式宣布獨立──所有的事情會在一夕之間翻盤。

中國和美國已經就這個前提（編按：一中政策）達成共識。美國不支持一個中國一個台灣、不支持兩個中國，我們認為台灣不應該正式宣布獨立，兩岸也不應該使用武力。迄今為止，我認為台灣在這方面，已經非常成功的避免了進退兩難的局面，可以繼續下去。