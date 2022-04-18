烏克蘭總統澤倫斯基接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，烏克蘭不會放棄該國東部領土，來換取這場戰爭的結束，烏克蘭軍隊準備在頓巴斯地區與俄羅斯軍隊展開搏鬥。

CNN於17日釋出上週五的專訪片段。澤倫斯基在基輔總統辦公室接受訪問時說，他不信任俄羅斯軍隊和俄羅斯領導層。如果俄羅斯占領烏東的頓巴斯地區，烏國難以保證俄羅斯不會再次企圖占領基輔；他並形容烏東戰事「可以影響整體戰情的發展」。

澤倫斯基表示，俄羅斯總統普丁並不重視烏克蘭人的生命，呼籲全球應該為其可能使用核武做好準備。

他重申烏克蘭軍隊需要緊急協助，以抵禦俄羅斯在烏國東部和南部的進攻。澤倫斯基表示，他也希望拜登到烏克蘭看一看，「拜登是美國領導人，這是他應該來這裡看看的理由。」他還說，拜登上週批准8億美元資金，用來協助烏克蘭購買更先進的新型武器，但烏國仍需要更多資金。

「看看布查發生了什麼」，澤倫斯基說，這明顯不只是一場戰爭，而是一場「種族滅絕」。俄軍殺的不是士兵，而是一般人，他們在街上射殺平民，街道兩旁都是遺體。他說，看到這些人喪生，「對我來說是一種巨大的痛苦」。

被問及歐洲領袖曾在1月的國際大屠殺紀念日上說「一切不會再發生」，澤倫斯基回應，從烏克蘭正在發生的事情，「我不相信這個世界、不相信這些話」，在俄羅斯升級軍事行動之後，他不相信鄰國與眼前發生的一切。「我唯一的信念是，相信我們自己，相信我們的人民，相信我們的軍隊。並相信那些採取行動支持我們的國家，而不是那些只會嘴上說說的。」