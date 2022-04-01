烏來台車是北台灣熱門景點之一，新竹林區管理處為提供更優質的搭乘體驗，全新設計兩列新台車，1日首度露臉，現場請林務局、烏來區公所、在地議員、區里長、觀光發展協會、溫泉社區發展協會及環山社區發展協會等單位人員，在烏來耆老王軍二的泰雅傳統吟唱祈福下，兩列新台車正式投入營運服務。歡迎民眾趁著春暖花開走訪烏來山城，享受台車輕軌旅行，觀瀑布、賞杜鵑花，重新發現烏來之美。

林務局指出，兩列全新設計的烏來台車車體外觀採流線簡約風格，融合接駁功能、輕快氛圍、山林場域、生態特色與在地色彩五大要素，現代中不失傳統，期能帶給大家搭乘烏來台車體驗林業文化更豐富的感受。

一列台車包括母車頭及兩個子車廂，新打造的兩列台車母車車頭以泰雅紋面意象勾勒弧線，創造富流線感的機能性造型；保留若干復古元素，例如可外掀的前擋風玻璃及圓形頭尾燈。子車車廂則延續了歷代台車的廂型構造，以圓角方塊造型、無中柱的設計營造寬闊視野，提供乘客良好的觀景體驗。內裝的儀表操作控制面板則為全新設計，考量駕駛人機界面的安全及便利性。

這次新列車全車座椅採模組化設計，造型極簡且易於維修保養，集舒適、安全、耐用於一身。車身色彩以在地泰雅族傳統服飾的紅色搭配現代感的深灰規劃，車身以原生的翡翠樹蛙及烏來杜鵑彩繪妝點，全家大小一同乘坐時，不妨趁機讓孩子了解烏來在地人文與自然生態內涵。

此外，林務局指出，藉由新列車推出的機會，也重新設計了烏來台車LOGO，傳達重要歷史文化元素。過去台車有輸送林木的任務，LOGO以50年代方形台車為輪廓，由左下延伸往右上的線條呈現林木與軌道，川字型的線條像是軌道劃過山巒與溪澗，象徵川流不息的意涵。內嵌的三角形象徵烏來的山，貫穿中央的線既是縱橫烏來的南勢溪，也是磅礡飛落的烏來瀑布；以曲線向泰雅傳統婦女紋面圖樣致敬，整體構造也呼應著泰雅祖靈之眼的幾何編織。

林務局指出，為慶祝新列車啟用及兒童節 乘車優惠再享好禮，好禮一 自4月1日起，購票搭乘台車，即贈台車口罩1份，限量2,000份，送完為止。

好禮二自4月1日上午9時起至 「台車清遊-烏來林業生活館」FB粉絲頁打卡按讚，即可至該館服務台領取台車口罩1份，限量1,000份，每人限領1份，送完為止。好禮三4月2日至4月5日連假期間，兒童免費搭乘烏來台車；4月4日兒童節當天搭乘台車之兒童，可獲得台車迴力車一份，限量300份，於烏來站售票處領取，送完為止。

林務局指出，在疫情防疫期間，烏來台車場域也加強相關防疫措施，提供電子購票服務，減少直接接觸機會。